TÜ'de "Yapay Zeka Çevirisi ve Yeni Olanaklar" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Yapay Zeka Çevirisi ve Yeni Olanaklar" konferansı düzenlendi.

Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dolunay Kumlu, Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, çevirmenlik mesleğinin yapay zeka nedeniyle geçirdiği dönüşüme dikkat çekerek yapay zekanın kimsenin kayıtsız kalamayacağı kadar kapsamlı ve önemli bir konu olduğunu belirtti.

Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rahman Akalın ise özellikle öğrenciler için yapay zekanın ilgi çekici olduğunu, konuyu daha detaylı bir biçimde ele almak amacıyla bu konferansı düzenlediklerini ifade etti.

Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Aslan ise "Yapay Zeka Çevirisi ve Yeni Olanaklar" başlıklı sunumunda öncelikle zeka ve yapay zeka kavramlarını açıklayarak yapay zeka çevirisinin ne olduğu konusuna değindi.

Konferansa öğrenciler ve akademisyenler katıldı.