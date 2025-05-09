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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Vali Sezer'e ziyaret

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:48
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        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Vali Sezer'e ziyaret
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Vali Sezer ile makamda bir süre görüşen Dinç, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer, Yeşilay'ın çalışmalarına destek verdiklerini kaydetti.

        Sezer, Dinç'e çalışmalarında başarı diledi.

        Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ve Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak da ziyarette yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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