Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Vali Sezer'e ziyaret
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Vali Sezer ile makamda bir süre görüşen Dinç, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Sezer, Yeşilay'ın çalışmalarına destek verdiklerini kaydetti.
Sezer, Dinç'e çalışmalarında başarı diledi.
Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ve Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak da ziyarette yer aldı.
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