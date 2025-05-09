Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Vali Sezer'e ziyaret

Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ve Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak da ziyarette yer aldı.

Vali Sezer ile makamda bir süre görüşen Dinç, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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