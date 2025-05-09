Trakya Üniversitesi öğrencileri Üniversite Hastanesi ameliyathanesi için tekstil ürünleri üretiyor

–Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversite hastanesinin ihtiyaç duyduğu ameliyathane tekstillerini üretiyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için tekstil ürünleri üretimine başladı.

Trakya Üniversitesinin altyapı proje desteğiyle kurulan atölyede, öğretim üyeleri Doç. Dr. Nilgün Becenen ve Dr. Öğr. Üyesi Hayri Şen'in koordinasyonunda 15 öğrenci görev alıyor.

Öğrenciler, hastaneden temin edilen kumaşlarla şimdiye kadar 550 delikli ameliyathane örtüsü, 250 sedye örtüsü, 100 kum torbası, 100 yastık kılıfı, 50 alet örtüsü ve 200 çanta üretti.

Atölyede fabrika tipi bant sistemiyle yürütülen çalışmalarda, öğrenciler dönüşümlü olarak kalıp hazırlama, kesim, overlok, dikim, ütü, kalite kontrol ve ambalajlama gibi üretim aşamalarında görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise öğrencilerin katkısının hem ekonomik hem de sosyal anlamda değerli olduğunu vurguladı.