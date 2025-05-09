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        Trakya Üniversitesi öğrencileri Üniversite Hastanesi ameliyathanesi için tekstil ürünleri üretiyor

        –Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversite hastanesinin ihtiyaç duyduğu ameliyathane tekstillerini üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:38 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:38
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        Trakya Üniversitesi öğrencileri Üniversite Hastanesi ameliyathanesi için tekstil ürünleri üretiyor
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        –Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, üniversite hastanesinin ihtiyaç duyduğu ameliyathane tekstillerini üretiyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için tekstil ürünleri üretimine başladı.

        Trakya Üniversitesinin altyapı proje desteğiyle kurulan atölyede, öğretim üyeleri Doç. Dr. Nilgün Becenen ve Dr. Öğr. Üyesi Hayri Şen'in koordinasyonunda 15 öğrenci görev alıyor.

        Öğrenciler, hastaneden temin edilen kumaşlarla şimdiye kadar 550 delikli ameliyathane örtüsü, 250 sedye örtüsü, 100 kum torbası, 100 yastık kılıfı, 50 alet örtüsü ve 200 çanta üretti.

        Atölyede fabrika tipi bant sistemiyle yürütülen çalışmalarda, öğrenciler dönüşümlü olarak kalıp hazırlama, kesim, overlok, dikim, ütü, kalite kontrol ve ambalajlama gibi üretim aşamalarında görev alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise öğrencilerin katkısının hem ekonomik hem de sosyal anlamda değerli olduğunu vurguladı.

        Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak da öğrencilerin üretiminin hastane giderlerini düşürdüğünü belirterek, "Teknik Bilimler MYO öğrencilerinin katkısı, dışa bağımlılığın azaltılması açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretim görevlilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Giyim Üretim Teknolojisi Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen, öğrencilerin öğrenirken üretim yapma alışkanlığı kazandığını kaydetti.

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