Edirne'de tarihi külliyede eskiz sergisi açıldı

Sergiyi, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, akademisyenler ve öğrenciler ziyaret etti.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edirne Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kültürel Miras Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle hazırlanan sergi, Vakıflar Haftası boyunca gezilebilecek.

Tarihi yapılara yönelik yapılan çalışmaların dünü, bugüne taşıdığını anlatan Hatipler, emek verenlere teşekkür etti.

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