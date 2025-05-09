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        Edirne'de tarihi külliyede eskiz sergisi açıldı

        Edirne'de Vakıflar Haftası dolayısıyla 2. Bayezid Külliyesi içinde yer alan cami avlusunda "Görünenin Ardındakiler" adlı eskiz sergisi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:43 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:52
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        Edirne'de tarihi külliyede eskiz sergisi açıldı
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        Edirne'de Vakıflar Haftası dolayısıyla 2. Bayezid Külliyesi içinde yer alan cami avlusunda "Görünenin Ardındakiler" adlı eskiz sergisi törenle açıldı.

        Trakya Üniversitesi Vakıf Eserleri Eskiz Atölyesi'nin 40 öğrencisi kentteki tarihi yapıları farklı bakış açılarıyla ele aldı.

        Öğrencilerin hazırladığı eskizler, tarihi caminin avlusunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, serginin açılışında, öğrencilerin sergide eserleriyle görünenin ardında saklı kalanı ortaya çıkardığını söyledi.

        Tarihi yapılara yönelik yapılan çalışmaların dünü, bugüne taşıdığını anlatan Hatipler, emek verenlere teşekkür etti.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da Vakıflar Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı ve katılımcılar eserleri inceledi.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edirne Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kültürel Miras Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle hazırlanan sergi, Vakıflar Haftası boyunca gezilebilecek.

        Sergiyi, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, akademisyenler ve öğrenciler ziyaret etti.

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