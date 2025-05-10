Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ilçede devam eden Anadolu Lisesi inşaatını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:09 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ilçede devam eden Anadolu Lisesi inşaatını inceledi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sevgili, Bayrambey Mahallesi'ndeki şantiyede yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Gençlerin daha modern ve nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması için atılan adımı yakından takip ettiklerini belirten Sevgili, eğitimin geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğunu kaydetti.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Turhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin de incelemede yer aldı.

        - İpsala'da çocuk oyunları şenliği düzenlendi

        İpsala Kaymakamlığı himayelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından11. İpsala Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, final karşılaşmalarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

        Şenlikteki yarışlarda dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Mehmet Kerman, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin tarafından verildi.

        - İpsala Belediyesine yeni kepçe kazandırıldı

        İpsala Belediyesine yeni lastik tekerlekli kepçe kazandırıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe meydanında düzenlenen törenle araç vatandaşlara tanıtıldı.

        Kaymakam Ömer Sevgili, aracın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Belediye Başkanı Mehmet Kerman da ilçenin kalkınması için fedakarca çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, kurban kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zincirleme kaza! 6 ölü, çok sayıda yaralı!
        Zincirleme kaza! 6 ölü, çok sayıda yaralı!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Edirne'de siyasiler Anneler Günü'nü kutladı
        Edirne'de siyasiler Anneler Günü'nü kutladı
        Yeşilaydan "Elektronik sigara daha az zararlı algısına kanmayın" uyarısı
        Yeşilaydan "Elektronik sigara daha az zararlı algısına kanmayın" uyarısı
        Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için set çekildi
        Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için set çekildi
        Edirne'de Meriç Sulaması Projesi'yle tarlalarda modern ve verimli sulamaya...
        Edirne'de Meriç Sulaması Projesi'yle tarlalarda modern ve verimli sulamaya...
        Edirne'de çeltik arazilerini korumak amacıyla nehre set çekildi
        Edirne'de çeltik arazilerini korumak amacıyla nehre set çekildi
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oldu