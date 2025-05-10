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        Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 50. yıl buluşma etkinliği düzenlendi

        Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 50. yıl buluşma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:08 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:08
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        Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 50. yıl buluşma etkinliği düzenlendi
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        Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 50. yıl buluşma etkinliği düzenlendi.

        Okulun 1965-1975 yılları mezunları yaşadıkları şehirlerden Edirne'ye geldi.

        Sınıf arkadaşlarıyla 50'inci kez buluşan mezunlar hasret giderdi.

        Buluşma dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

        Edirne Öğretmen Okulu Mezunları Buluşma Komitesi Başkanı Ahmet Tan, gelenekselleşen buluşmayı bu yılda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Mezunlar için 50'inci buluşmanın çok anlamlı olduğunu dile getiren Tan, çeşitli şehirlerden Edirne'ye gelen mezunlara teşekkür etti.

        Arkadaşlarıyla anıları yad ettiklerini belirten Tan, gelecek yıl da buluşma etkinliğinin devam edeceğini kaydetti.

        Etkinliğe okulun öğretmenlerinden 75 yaşındaki Fatma Köken Kaya ve 70 yaşındaki Fügen Gökay da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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