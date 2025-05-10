Edirne Öğretmen Okulu Mezunları 50. yıl buluşma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe okulun öğretmenlerinden 75 yaşındaki Fatma Köken Kaya ve 70 yaşındaki Fügen Gökay da katıldı.

Mezunlar için 50'inci buluşmanın çok anlamlı olduğunu dile getiren Tan, çeşitli şehirlerden Edirne'ye gelen mezunlara teşekkür etti.

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