Edirne'de jandarma şehit annelerini ziyaret etti

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca şehit anneleri ziyaret edildi.

Jandarma personeli Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret edip, çiçek takdim etti.

Ziyaretlere İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş de katıldı.

Şehit anneleriyle sohbet eden Ermiş, onların her zaman baş tacı olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin emanetleri bizim için çok kıymetli." dedi.

Şehit anneleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, jandarma personeline teşekkür etti.