Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı

        Edirne'de "Ebeler ve Hemşireler Haftası" nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:26 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Ebeler ve Hemşireler Haftası kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de "Ebeler ve Hemşireler Haftası" nedeniyle tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım burada yaptığı konuşmada, hemşireler ve ebelerin sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

        Hemşirelerin sadece bilgileriyle değil, yürekleriyle, fedakarlıklarıyla, özverileriyle yılmadan ve usanmadan çalıştıklarını anlatan Yıldırım "Onların bizlerin yaptıkları hizmetleri daha da değerli kılıyor. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Gerçekten çok nitelikli, çok çalışkan dünyanın hiçbir yerinde bulunmayacak hemşire ve ebelere sahibiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyiki varsınız, gününüz kutlu olsun" dedi.

        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özgül Erol, bugün insan yaşamına adanmış bir mesleğin özel gününü kutlamak için bir araya geldiklerini belitti.

        Hemşireliğin bilginin, sabrın, şefkatin ve insan sevgisinin birleştiği en kutsal mesleklerden olduğunu vurgulayan Erol, "Hemşireler her koşulda insan sağlığına önem ve değer veren bir meslek grubudur. Sağlık sisteminin bir üyesi olarak deprem, sel gibi tüm olağanüstü durumlarda ve zor koşullarda ellerinden gelenin fazlasını yaparak toplumun güvenini defalarca kazanmışlardır." dedi.

        Konuşmaların ardından Yıldırım ve sağlık çalışanları hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?

        Benzer Haberler

        Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı
        Edirne'de Sosyal Güvenlik Haftası kutlandı
        Trakya Üniversitesi 37. Kültür, Spor ve Sanat Şenlikleri başladı
        Trakya Üniversitesi 37. Kültür, Spor ve Sanat Şenlikleri başladı
        7 yaşındaki Zeynep, gökyüzünde İstiklal Marşı'nı ezbere okudu
        7 yaşındaki Zeynep, gökyüzünde İstiklal Marşı'nı ezbere okudu
        Edirne'de jandarma şehit annelerini ziyaret etti
        Edirne'de jandarma şehit annelerini ziyaret etti
        Kapıkule'de mobilya yüklü minibüste 49 kilo 866 gram esrar ele geçirildi
        Kapıkule'de mobilya yüklü minibüste 49 kilo 866 gram esrar ele geçirildi
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İpsala'da incelemelerde bulundu
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İpsala'da incelemelerde bulundu