Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kutlanacak

        İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla Edirne'de 23-24 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:23 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kutlanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla Edirne'de 23-24 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Edirne Valiliği koordinesinde organize edilen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" kutlama programı, 23 Mayıs Cuma günü Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayacak. Etkinlik kapsamında vatandaşlara Fatih Sultan Mehmet'in de çok sevdiği helvalar arasında olan helva-i hakani ikramında bulunulacak.

        Aynı gün Selimiye Meydanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verecek.

        Etkinlikler, 24 Mayıs Cumartesi günü Lozan Anıtı'nda düzenlenecek mehteran konseriyle devam edecek. Ardından Mimar Sinan Genç Ofis'te (Peykler Medresesi) "Edirne'den İstanbul'a Bir Kutlu Fetih Yürüyüşü" konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiye TRT'de yayımlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları katılacak.

        Kutlamaların en dikkat çekici bölümlerinden biri olan fetih yürüyüşü, aynı gün saat 19.30'da Şükrüpaşa İlkokulu'ndan başlayarak Selimiye Meydanı'na kadar sürecek. Yürüyüşe dizi oyuncularının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği ve Atlı Jandarma Takımı da eşlik edecek.

        Kutlamalar, Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek resmi açılış töreniyle sürecek. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, zeybek halk oyunları gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Bando konseri ve "Fetih" temalı video mapping gösterisi yer alacak. Mehteran Birliği konserinin yanı sıra Edirneli klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Ece Ata sahne alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Edirne'de tırda 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne'de tırda 13 kilo 621 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda aranan tırda 115 kilogram uyuşturucu ele geçiri...
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda aranan tırda 115 kilogram uyuşturucu ele geçiri...
        Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı
        Restorasyondaki Evliya Kasımpaşa Camisi'nde kayık seferleri yeniden canland...
        Restorasyondaki Evliya Kasımpaşa Camisi'nde kayık seferleri yeniden canland...
        Edirne Sarayı'nın 17'nci yüzyıldaki halini net gösteren gravür İsviçre'de b...
        Edirne Sarayı'nın 17'nci yüzyıldaki halini net gösteren gravür İsviçre'de b...