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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda aranan tırda 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 115 kilogram skunk geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:06
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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda aranan tırda 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 115 kilogram skunk geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 tırı, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurdu.

        Narkotik dedektör köpek Carlos'un katılımıyla yapılan aramada tırlardan birinin dorsesinde 115 kilogram skunk ele geçirildi.

        Tır sürücüleri A.İ.A. ve F.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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