Hemşirelik Haftası Trakya Üniversitesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanlığı ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğiyle Balkan Kongre Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Dr. Refiye Zafer Dinçkol, hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunun altını çizerek hemşirelerin insan sağlığına verdikleri önem ve değeri, her koşulda gösterdikleri özverili çalışmaları vurguladı.

Konuşmaların ardından hemşire Emel Tanımlı "Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Dünden Bugüne Hemşirelik" başlıklı konuşma yaptı, video gösterimleri yapıldı.