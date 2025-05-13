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        Edirne'den kısa kısa

        Hemşirelik Haftası Trakya Üniversitesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:28 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:32
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        Edirne'den kısa kısa
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        Hemşirelik Haftası Trakya Üniversitesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanlığı ile Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü işbirliğiyle Balkan Kongre Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

        Programda konuşan Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Dr. Refiye Zafer Dinçkol, hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunun altını çizerek hemşirelerin insan sağlığına verdikleri önem ve değeri, her koşulda gösterdikleri özverili çalışmaları vurguladı.

        Konuşmaların ardından hemşire Emel Tanımlı "Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde Dünden Bugüne Hemşirelik" başlıklı konuşma yaptı, video gösterimleri yapıldı.

        - Kan ve kök hücre bağış etkinliği düzenlendi

        Trakya Üniversitesinde kan ve kök hücre bağış etkinliği düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay Edirne Kan Merkezi, Genç Kızılay Topluluğu, Eczacılık Öğrencileri Birliği, Akılcı İlaç ve Eczacılık Toplulukları ile Eczacılık Fakültesi Bilimsel Araştırma ve Sanat Topluluğunun desteğiyle kan ve kök hücre bağış kampanyası gerçekleştirildi.

        Eczacılık Fakültesi yanındaki otoparkta yapılan etkinlikte, "Trakya Üniversitesi Birbirine Candan Bağlı" kan ve kök hücre bağışları kabul edildi.

        Galeri
        Galeri

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