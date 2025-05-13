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        Türkan Saylan ve Hayrettin Karaca'nın isimleri Edirne'de yaşatılacak

        Edirne Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan ve çevre gönüllüsü Hayrettin Karaca'nın isimlerini kentte yaşatmak amacıyla iki ayrı noktaya verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:41 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:05
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        Türkan Saylan ve Hayrettin Karaca'nın isimleri Edirne'de yaşatılacak
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        Edirne Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan ve çevre gönüllüsü Hayrettin Karaca’nın isimlerini kentte yaşatmak amacıyla iki ayrı noktaya verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Meclisinin 4 Eylül 2024 tarihli kararı doğrultusunda düzenlenen ilk törende, 2009 yılında hayatını kaybeden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucularından Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adı, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi arasındaki "Sağlık Yolu"na verildi.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın sadece bir hekim değil, aynı zamanda bilim insanı, Cumhuriyet kadını ve eğitime adanmış bir yaşamın öncüsü olduğunu belirtti.

        Saylan'ın adının Edirne'de yaşatıldığını aktaran Akın, “Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Her kadının Cumhuriyet’e, Türkan Saylan’a bir borcu vardır. Bu borcu ödemek için çalışıyor, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

        Törende, ÇYDD Edirne Şubesi Başkanı Ayten Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve dernek temsilcileri yer aldı.

        Türkan Saylan’ın yaşam öyküsünün okunduğu törenin sonunda "Prof. Dr. Türkan Saylan Bulvarı"nın açılışı yapıldı ve Meclis Kararı dernek yetkililerine takdim edildi.

        Diğer törende ise TEMA Vakfı Kurucusu “Toprak Dede” olarak bilinen Hayrettin Karaca’nın ismi, Vali Konağı yanındaki yeşil alana verildi.

        Akın, çevre mücadelesiyle tanınan Karaca'nın adını kentte yaşatmaktan onur duyduklarını belirterek, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Türkan Saylan Hocamızla başladığımız bu anlamlı günü, Hayrettin Karaca’nın ismini bu güzel yeşil alanda yaşatarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal ve önceki dönem temsilcilerden Rıza Gündüz de törende konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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