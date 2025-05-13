Türkan Saylan ve Hayrettin Karaca'nın isimleri Edirne'de yaşatılacak

Edirne Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan ve çevre gönüllüsü Hayrettin Karaca’nın isimlerini kentte yaşatmak amacıyla iki ayrı noktaya verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Meclisinin 4 Eylül 2024 tarihli kararı doğrultusunda düzenlenen ilk törende, 2009 yılında hayatını kaybeden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucularından Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adı, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi arasındaki "Sağlık Yolu"na verildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Türkan Saylan’ın sadece bir hekim değil, aynı zamanda bilim insanı, Cumhuriyet kadını ve eğitime adanmış bir yaşamın öncüsü olduğunu belirtti.

Saylan'ın adının Edirne'de yaşatıldığını aktaran Akın, “Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Her kadının Cumhuriyet’e, Türkan Saylan’a bir borcu vardır. Bu borcu ödemek için çalışıyor, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.