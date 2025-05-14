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        Vali Sezer'den Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticilere ziyaret

        –Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Edirne Ziraat Odasını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:46
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        Vali Sezer'den Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticilere ziyaret
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        –Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Edirne Ziraat Odasını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

        Ziyarette, tarımsal üretimin önemine değinen Vali Sezer, toprağıyla, emeğiyle ülkeye değer katan tüm üreticilerin gününü kutladı.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Vali Sezer’e ziyaretinde Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Sıdkı Zehin eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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