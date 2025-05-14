Vali Sezer'den Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticilere ziyaret

Vali Sezer’e ziyaretinde Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Sıdkı Zehin eşlik etti.

–Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Edirne Ziraat Odasını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

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