Vali Sezer'den Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticilere ziyaret
–Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Edirne Ziraat Odasını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.
–Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Edirne Ziraat Odasını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.
Ziyarette, tarımsal üretimin önemine değinen Vali Sezer, toprağıyla, emeğiyle ülkeye değer katan tüm üreticilerin gününü kutladı.
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Sezer’e ziyaretinde Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Sıdkı Zehin eşlik etti.
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