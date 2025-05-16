Edirne'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
A.E. idaresindeki 22 ACH 045 plakalı beton mikseri, Sinanköy girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Buğday tarlasına devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.