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        Edirne'de engelliler ile Edirnespor dostluk maçı yaptı

        Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler ile Edirnespor arasında dostluk maçı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 09:32 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:32
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        Edirne'de engelliler ile Edirnespor dostluk maçı yaptı
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        Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler ile Edirnespor arasında dostluk maçı düzenlendi.

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen karşılaşma, kentteki bir halı sahada gerçekleştirildi. Engellilerden oluşan Güçlü Ailespor ile TFF 3. Lig ekiplerinden Edirnespor’un karşı karşıya geldiği maçı, Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya yönetti.

        Maçın başlama vuruşunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu yaptı. Karşılaşma, normal süresi berabere tamamlandıktan sonra penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 5-1 üstünlük sağlayan Güçlü Ailespor, büyük sevinç yaşadı.

        Müsabakayı izleyen engelli aileleri de tribünlerden çocuklarına destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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