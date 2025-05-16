Edirne'de engelliler ile Edirnespor dostluk maçı yaptı

Maçın başlama vuruşunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu yaptı. Karşılaşma, normal süresi berabere tamamlandıktan sonra penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 5-1 üstünlük sağlayan Güçlü Ailespor, büyük sevinç yaşadı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen karşılaşma, kentteki bir halı sahada gerçekleştirildi. Engellilerden oluşan Güçlü Ailespor ile TFF 3. Lig ekiplerinden Edirnespor’un karşı karşıya geldiği maçı, Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya yönetti.

Edirne'de Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler ile Edirnespor arasında dostluk maçı düzenlendi.

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