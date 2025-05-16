Edirne'de şehitler Tikveşli ve Akyüz anıldı

Şırnak'ta 1992 yılında şehit olan Tikveşli ve Akyüz için Yıldırım Mezarlığı'nda kabirleri başında anma programı düzenlendi.

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