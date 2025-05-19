TÜ heyetinden Sofya Büyükelçisi Uyanık'a ziyaret
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı ziyaret etti.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette üniversitenin çalışmaları ve Balkanlar'daki faaliyetleri ele alındı.
TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile akademisyenlerinin de yer aldığı ziyarette Uyanık, öğrencilere Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ve diplomatik kariyeri hakkında bilgi verdi.
Rektör Hatipler, Uyanık'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.
Uyanık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek TÜ heyetine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.