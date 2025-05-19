Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TÜ heyetinden Sofya Büyükelçisi Uyanık'a ziyaret

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 09:37 Güncelleme: 19.05.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜ heyetinden Sofya Büyükelçisi Uyanık'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette üniversitenin çalışmaları ve Balkanlar'daki faaliyetleri ele alındı.

        TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile akademisyenlerinin de yer aldığı ziyarette Uyanık, öğrencilere Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ve diplomatik kariyeri hakkında bilgi verdi.

        Rektör Hatipler, Uyanık'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

        Uyanık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek TÜ heyetine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni

        Benzer Haberler

        Edirne'de otomobil ile cip çarpıştı; 4 yaralı
        Edirne'de otomobil ile cip çarpıştı; 4 yaralı
        Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası
        Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası
        Edirne'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Edirne'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Edirne Valisi Sezer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı me...
        Edirne Valisi Sezer'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı me...
        Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
        Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı