TÜ heyetinden Sofya Büyükelçisi Uyanık'a ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette üniversitenin çalışmaları ve Balkanlar'daki faaliyetleri ele alındı.

TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile akademisyenlerinin de yer aldığı ziyarette Uyanık, öğrencilere Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ve diplomatik kariyeri hakkında bilgi verdi.

Rektör Hatipler, Uyanık'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

Uyanık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek TÜ heyetine teşekkür etti.