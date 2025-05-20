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        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde kentin geleneksel lezzetleri tanıtılacak

        –Edirne'de 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Türk Mutfağı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:45
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        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde kentin geleneksel lezzetleri tanıtılacak
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        –Edirne'de 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Türk Mutfağı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Edirne Valiliği koordinasyonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve geleneksel lezzetleri tanıtılacak.

        Programın ilk günü 21 Mayıs Çarşamba günü Devecihan Kültür Merkezi avlusunda "Ciğer sarma" tadımıyla başlayacak etkinlikler, Erasta AVM'de "İrmiğin En Tatlı Hali" sunumu ve Saraçlar Caddesi'nde "Usta Eller" stantlarıyla devam edecek.

        Etkinlikler kapsamında 22 Mayıs’ta Keşan'da "Ninemin Mutfağı" temasıyla geleneksel yemeklerin sunumu ve satışı yapılacak. Margi AVM’de "Ağa Pilavı" tadımı, Devecihan'da ise "Soğan Köftesi" ve "Cıllık" gibi yöresel tatların tanıtımı gerçekleştirilecek. Aynı gün Koca Sinan Heykeli önünde 22 kilogramlık mis helvası yapımı da izleyicilere sunulacak.

        23 Mayıs’ta Edirne Sarayı mutfağından esinlenilerek hazırlanan "Tarihi Gaziler Helvası"nın sunumu yapılacak, Eski Cami önünde "Helva-i Hakani" dağıtılacak.

        25 Mayıs Pazar günü Karaağaç’ta Edirne Gastronomi Akademisi açılacak. Açılışın ardından coğrafi işaretli İpsala pirinci, Mahmutköy kuru fasulyesi, Edirne bamyası ve bamya turşusu sunumları yapılacak.

        Etkinlikler 27 Mayıs Salı günü Edirne Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda "Edirne’de Gastronomi Turizmi" konulu sunumla sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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