Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde kentin geleneksel lezzetleri tanıtılacak

–Edirne'de 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Türk Mutfağı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Edirne Valiliği koordinasyonunda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve geleneksel lezzetleri tanıtılacak.

Programın ilk günü 21 Mayıs Çarşamba günü Devecihan Kültür Merkezi avlusunda "Ciğer sarma" tadımıyla başlayacak etkinlikler, Erasta AVM'de "İrmiğin En Tatlı Hali" sunumu ve Saraçlar Caddesi'nde "Usta Eller" stantlarıyla devam edecek.

Etkinlikler kapsamında 22 Mayıs’ta Keşan'da "Ninemin Mutfağı" temasıyla geleneksel yemeklerin sunumu ve satışı yapılacak. Margi AVM’de "Ağa Pilavı" tadımı, Devecihan'da ise "Soğan Köftesi" ve "Cıllık" gibi yöresel tatların tanıtımı gerçekleştirilecek. Aynı gün Koca Sinan Heykeli önünde 22 kilogramlık mis helvası yapımı da izleyicilere sunulacak.