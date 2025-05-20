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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bir kişi internet üzerinden alışveriş yaptığı sırada dolandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:00
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bir kişi internet üzerinden alışveriş yaptığı sırada dolandırıldı.

        Edirne'de yaşayan Ü.E, elektrikli süpürge almak için internet üzerinden tanımadığı kişilerle iletişime geçerek ödeme yaptı.

        Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Ü.E, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - Araca zarar verildi

        Edirne'de bir kişi aracına zarar veren kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.

        İ.A, Sabuni Mahallesi Vavlı Cami Sokak'ta park halindeki aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildiğini gördü.

        Araç sahibi, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

        - Eski kiracısından şikayetçi oldu

        Keşan'da bir kişi eski kiracısından şikayetçi oldu.

        A.Y, kiraya verdiği dükkanındaki eşyaların yerinde olmadığını gördü.

        İş yeri sahibi, polis merkezine giderek eski kiracısı A.B'den şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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