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        TCG Akçakoca mayın gemisi Enez Limanı'nda ziyarete açıldı

        TCG Akçakoca mayın gemisi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Enez Limanı'nda ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:59 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:04
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        TCG Akçakoca mayın gemisi Enez Limanı'nda ziyarete açıldı
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        TCG Akçakoca mayın gemisi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Enez Limanı'nda ziyarete açıldı.

        Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Muhammed Emin Tutal, TCG Akçakoca Komutanı Binbaşı Mirza Umut Akıncı, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar limana demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiyi ziyaret etti.

        Ziyaretçilere askerler tarafından gemi hakkında genel hususlar ile katıldığı operasyon ve tatbikatlarla ilgili bilgi verildi.

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        Galeri
        Galeri

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