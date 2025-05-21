Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlattığı tiyatro oyunu turnelere başladı

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu turneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlattığı tiyatro oyunu turnelere başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu turneye çıktı.

        Valilik öncülüğünde kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi polis memuru Aynur Karaburun'un öncülüğünde oluşturulan gönüllü tiyatro ekibi, oyunu Keşan'da sahneledi.

        Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro Salonu'ndaki gösterimde, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede aile bağlarının önemi vurgulandı. Seyirciler tarafından beğeniyle izlenen oyunda, farkındalık mesajları verildi.

        İl Emniyet Müdürü Karaburun, gösterimin ardından sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

        Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca sahada değil, bilinçlendirme çalışmalarıyla da sürdürüldüğünü belirten Karaburun, "Bir kişiyi bile bu beladan uzak tutabilirsek bahtiyar oluruz. Bir kişi dahi bu oyunla farkındalık kazanırsa mutlu oluruz." dedi.

        Karaburun, tiyatro ekibinin daha önce Edirne ve Kırklareli'nde de sahne aldığını, gösterimlerin bölge genelinde süreceğini kaydetti.

        Oyunu, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

        - Oyun hakkında

        Emekli Emniyet Müdürü Feyzullah Aslan ve Nermin Ertürkmen'in kaleme aldığı 75 dakikalık tek perde oyunda, Murat, Mehmet ve Şükufe çiftinin üç çocuğundan ortancası bir genç olarak karşımıza çıkıyor. Aile içi iletişimsizlik, özellikle babanın Murat’a karşı ilgisiz tavırları, zamanla Murat’ın kırgınlıklarının derinleşmesine neden oluyor. Yalnızlaşan Murat’ın yaptığı hatalar üzerinden kurgulanan oyunda, bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değişebileceği ve bu süreçte çevresindekilerin sorumlulukları izleyiciye çarpıcı bir dille aktarılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Putin Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti
        Putin Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti
        Bu sahillere gece giriş yasak! Cezası 557 bin 212 TL
        Bu sahillere gece giriş yasak! Cezası 557 bin 212 TL
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti

        Benzer Haberler

        Edirne'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
        Edirne'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesildi
        Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2035'e kadar 120 bin megavata çı...
        Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2035'e kadar 120 bin megavata çı...
        Edirne'de iki suçtan aranan zanlı çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken k...
        Edirne'de iki suçtan aranan zanlı çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken k...
        Azerbaycanlı ressam, bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin portr...
        Azerbaycanlı ressam, bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin portr...
        Edirne Selimiye Meydanı'nda mapping gösterisiyle fetih coşkusu yaşanacak
        Edirne Selimiye Meydanı'nda mapping gösterisiyle fetih coşkusu yaşanacak
        Tekirdağ'da aracıyla bir kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklan...
        Tekirdağ'da aracıyla bir kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklan...