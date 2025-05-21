Edirne'de polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlattığı tiyatro oyunu turnelere başladı

Edirne Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu turneye çıktı.

Valilik öncülüğünde kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi polis memuru Aynur Karaburun'un öncülüğünde oluşturulan gönüllü tiyatro ekibi, oyunu Keşan'da sahneledi.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro Salonu'ndaki gösterimde, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede aile bağlarının önemi vurgulandı. Seyirciler tarafından beğeniyle izlenen oyunda, farkındalık mesajları verildi.

İl Emniyet Müdürü Karaburun, gösterimin ardından sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca sahada değil, bilinçlendirme çalışmalarıyla da sürdürüldüğünü belirten Karaburun, "Bir kişiyi bile bu beladan uzak tutabilirsek bahtiyar oluruz. Bir kişi dahi bu oyunla farkındalık kazanırsa mutlu oluruz." dedi.

Karaburun, tiyatro ekibinin daha önce Edirne ve Kırklareli'nde de sahne aldığını, gösterimlerin bölge genelinde süreceğini kaydetti.

Oyunu, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

- Oyun hakkında

Emekli Emniyet Müdürü Feyzullah Aslan ve Nermin Ertürkmen'in kaleme aldığı 75 dakikalık tek perde oyunda, Murat, Mehmet ve Şükufe çiftinin üç çocuğundan ortancası bir genç olarak karşımıza çıkıyor. Aile içi iletişimsizlik, özellikle babanın Murat’a karşı ilgisiz tavırları, zamanla Murat’ın kırgınlıklarının derinleşmesine neden oluyor. Yalnızlaşan Murat’ın yaptığı hatalar üzerinden kurgulanan oyunda, bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değişebileceği ve bu süreçte çevresindekilerin sorumlulukları izleyiciye çarpıcı bir dille aktarılıyor.