Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde suni merada biçim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Süloğlu ilçesinde suni merada biçim yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında Yağcılı köyünde tesis edilen suni merada ilk biçim gerçekleştirildi.

        Merada köy sakinleriyle bir araya gelen Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, geçen yıl 60 dekarlık alanda toplam 300 kilogram mera karışım otu tohumu ekilerek oluşturulan suni meranın üreticilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

        Suni meranın çiftçilerin hem kaba yem ihtiyacını karşılamaya hem de sürdürülebilir hayvancılığı desteklemeye yönelik olduğunu ifade eden Bayazıt, "İlk biçimden alınan verim bizleri memnun etti. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        - İpsala'da bilim fuarı düzenlendi

        İpsala ilçesinde Atatürk ve Kurtuluş ortaokullarının işbirliğiyle bilim fuarı düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda öğrenciler projelerini sundu.

        İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin bu tür etkinliklerin öğrencilere bilimsel alanda yeni ufuklar açtığını belirtti.

        - Keşan'da 27-31 Mayıs'ta fuar düzenlenecek

        Keşan Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı 27-31 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fuar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Esnaf Odaları ve Keşan Ziraat Odası ile Keşan Süt Üreticileri Birliği işbirliğinde düzenlenecek.

        Fuar yerli ve yabancı firmaların katılımı ve geniş çaplı bir organizasyonla bölgenin ticaretinin canlanmasına, ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak.

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, fuar bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, geçen yıl ilkini düzenledikleri fuarın ilgi gördüğünü söyledi.

        İlçenin öncelikle bir fuar alanına ihtiyaç duyduğunu belirten Özcan, fuarın Cennettepe mevkisinde Özgün Yapı karşısındaki alanda misafirlerini ağırlayacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        İkinci kez etkin pişmanlık ifadesi veren Ertan Yıldız'a ev hapsi
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Annesini görüntülü aradı... Konuşurken can verdi!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        Eski Ukraynalı siyasetçiye İspanya'da suikast!
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Bebeğimizi kaybettik"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        "Kutlamalar 25 Mayıs'ta Yenikapı'da"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Budapeşte'de 'KKTC' açıklaması
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Ertan hayata 10 gün tutunabildi! Can alan patlama kamerada!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Vestel'den borç ve satış açıklaması
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        Beşiktaş'ta gündem forvet!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Adresine hastaneyi de ekledi
        Adresine hastaneyi de ekledi

        Benzer Haberler

        Edirne'de düzenlenecek İstanbul'un fethi kutlamalarında şahi toplarının geç...
        Edirne'de düzenlenecek İstanbul'un fethi kutlamalarında şahi toplarının geç...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de denetimden kaçan araç sürücüleri polis ekiplerince yakalandı
        Edirne'de denetimden kaçan araç sürücüleri polis ekiplerince yakalandı
        Azerbaycanlı ressam, öldürülen Minguzzi'nin portresini ve kaykayını duvara...
        Azerbaycanlı ressam, öldürülen Minguzzi'nin portresini ve kaykayını duvara...
        Edirne gülü, törenle hasat edildi
        Edirne gülü, törenle hasat edildi
        Edirne'de, yetiştirilen güller şenlikle hasat edildi
        Edirne'de, yetiştirilen güller şenlikle hasat edildi