Edirne'nin Süloğlu ilçesinde suni merada biçim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında Yağcılı köyünde tesis edilen suni merada ilk biçim gerçekleştirildi.

Merada köy sakinleriyle bir araya gelen Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, geçen yıl 60 dekarlık alanda toplam 300 kilogram mera karışım otu tohumu ekilerek oluşturulan suni meranın üreticilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Suni meranın çiftçilerin hem kaba yem ihtiyacını karşılamaya hem de sürdürülebilir hayvancılığı desteklemeye yönelik olduğunu ifade eden Bayazıt, "İlk biçimden alınan verim bizleri memnun etti. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

- İpsala'da bilim fuarı düzenlendi

İpsala ilçesinde Atatürk ve Kurtuluş ortaokullarının işbirliğiyle bilim fuarı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nda öğrenciler projelerini sundu.

İpsala Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin bu tür etkinliklerin öğrencilere bilimsel alanda yeni ufuklar açtığını belirtti.

- Keşan'da 27-31 Mayıs'ta fuar düzenlenecek

Keşan Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Otomotiv ve İş Makinaları Fuarı 27-31 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fuar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, Keşan Esnaf Odaları ve Keşan Ziraat Odası ile Keşan Süt Üreticileri Birliği işbirliğinde düzenlenecek.

Fuar yerli ve yabancı firmaların katılımı ve geniş çaplı bir organizasyonla bölgenin ticaretinin canlanmasına, ekonominin gelişmesine katkı sağlayacak.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, fuar bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, geçen yıl ilkini düzenledikleri fuarın ilgi gördüğünü söyledi.

İlçenin öncelikle bir fuar alanına ihtiyaç duyduğunu belirten Özcan, fuarın Cennettepe mevkisinde Özgün Yapı karşısındaki alanda misafirlerini ağırlayacağını kaydetti.