        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne Valisi Sezer engelli gencin iş sevincini paylaştı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, engelli gencin iş sevincini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:43 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:43
        Edirne Valisi Sezer engelli gencin iş sevincini paylaştı
        Edirne Valisi Yunus Sezer, engelli gencin iş sevincini paylaştı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak atanan Rahman Ucuzlar'ı makamında kabul etti.

        Ziyarette Rahman ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Sezer, göreve başlaması vesilesiyle genci tebrik ederek, başarı diledi.

        Vali Sezer, Rahman'ın azmi ve çalışkanlığıyla örnek bir başarı hikayesine imza attığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

