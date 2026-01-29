Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlar koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi

        Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlar koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:46 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlar koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlar koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı kuruluş ve kurum müdürleri arasında her ay düzenli olarak yapılan koordinasyon toplantısı, bu ay Kapıkule Sınır Kapısı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünde yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, 2025 yılında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        "Trump Netanyahu'ya bir ay süre verdi" iddiası
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        ABD, Danimarka ile Grönland müzakeresine hazırlanıyor
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı

        Benzer Haberler

        Köy köy gezerek canlı tavuk satıyor
        Köy köy gezerek canlı tavuk satıyor
        Osmanlı mezar taşları tarihe ışık tutuyor
        Osmanlı mezar taşları tarihe ışık tutuyor
        Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kam...
        Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kam...
        Trakya için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı (2)
        Trakya için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı (2)
        Trakya için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
        Trakya için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, restorasyonu süren Muradiye Camisi'nde...
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, restorasyonu süren Muradiye Camisi'nde...