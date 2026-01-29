Habertürk
        Edirne Valisi Sezer, Mehmetçik Vakfı temsilcisini kabul etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Emekli Albay Mustafa Kemal Aksoy'u kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:16 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:16
        Edirne Valisi Sezer, Mehmetçik Vakfı temsilcisini kabul etti
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Emekli Albay Mustafa Kemal Aksoy'u kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aksoy ziyarette vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Aksoy'a çalışmalarında başarı diledi.

