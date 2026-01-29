Edirne Valisi Sezer, Mehmetçik Vakfı temsilcisini kabul etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Emekli Albay Mustafa Kemal Aksoy'u kabul etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aksoy ziyarette vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Aksoy'a çalışmalarında başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.