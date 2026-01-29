Habertürk
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İpsala'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Giriş: 29.01.2026 - 13:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:27
        AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İpsala'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Aksal, Edirne Sulama Birliği ziyaretinde, Edirne'nin verimli topraklarını suyla buluşturmak ve üreticinin emeğine bereket katmak amacıyla sulama yatırımlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

        Suyun daha etkin ve verimli kullanılması hedefiyle Meriç Havzası'ndaki su yönetiminin Edirne Sulama Birliği çatısı altında toplandığını belirten Aksal, bu adımın bölge ve üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

        Edirne Sulama Birliği Başkanı Recep Çomak da sulama projeleri ile barajlardaki su tutulum durumu hakkında bilgi verdi.

        Aksal, İpsala Kadın Girişimciler Kooperatifi, İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esetçe Belediyesini de ziyaret etti.

        AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, İl Genel Meclisi Üyesi Hakan İlkdoğmuş ve parti yönetim kurulu üyeleri de ziyaretlerde yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

