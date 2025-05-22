Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası"nda şef adayı öğrencilerin yaptığı yemekler tanıtıldı
Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, Rumeli'ye özgü geleneksel lezzetleri tanıttı.
Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, Rumeli'ye özgü geleneksel lezzetleri tanıttı.
Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen tadım etkinliğinde, Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri tarafından hazırlanan "soğanlı köfte" ile Edirne Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı "cıllık yemeği" katılımcıların beğenisine sunuldu.
Katılımcılar, şef adaylarının hazırladığı lezzetleri tatmanın yanı sıra yemeklerin tariflerini de öğrendi.
Etkinlikte konuşan şef Hasan Çetin, öğrencilerin geleneksel tarifleri büyük bir özenle hazırladığını belirterek, "Geleceğin şefleri, bu mirası yaşatarak kültürümüzü sofralara taşımaya devam edecek." dedi.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise Türk Mutfağı Haftası'nın amacının unutulmaya yüz tutmuş yöresel tarifleri hatırlatmak ve yeni nesiller aracılığıyla yaşatmak olduğunu ifade etti.
Şef adayı öğrencilerden Sudenaz Kamuray, soğanlı köftenin halk arasında "anne köftesi" olarak da bilindiğini belirtti.
Soğanlı köftenin tarifini veren Kamuray, "İçine dana kıyma, ince doğranmış taze soğan, pırasa, maydanoz, nane ve çeşitli baharatlar koyduk. Yumurtayla kıvamını verdik. Köfte harcını yoğurup 15 dakika dolapta dinlendirdik. Ardından ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp kızgın yağda pişirdik." diye konuştu.
Öğrenci Zehra Naz Dereli de cıllık yemeğinin Osmanlı döneminden bu yana sofralarda yer aldığını söyledi.
Dereli, "Geçmişte av etiyle yapılan bu yemeği günümüzde tavukla hazırlıyoruz. Mayalı bir hamurdan hazırladığımız 7 kat akıtmanın arasına tavuk suyu ve haşlanmış tavuk parçaları koyarak servis ettik." dedi
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