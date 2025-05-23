Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel hamur işi ve tatlılar tanıtıldı
Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" kutlamaları kapsamında "Kuşaktan Kuşağa Aktarılan Lezzet Yolculuğu: Ninemin Mutfağı" etkinliğinde yöresel hamur işi ve tatlılar tanıtıldı.
Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" kutlamaları kapsamında "Kuşaktan Kuşağa Aktarılan Lezzet Yolculuğu: Ninemin Mutfağı" etkinliğinde yöresel hamur işi ve tatlılar tanıtıldı.
Keşan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kadınların yöresel ürünlerle hazırladıkları yiyecekler vatandaşların beğenisine sunuldu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, etkinliklerle Edirne'nin yöresel lezzetlerini tanıttıklarını belirtti.
Birbirinden lezzetli ürünlerin vatandaşlara ikram edildiğini ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:
"Etkinliğimizde kadınlarımızın kendi elleriyle hazırladığı tatlılar ve hamur işleriyle, Edirne ve Keşan yöresine özgü eşsiz lezzetler sergilendi. Etkinlik boyunca geleneksel yemeklerin sunumu, satışı ve müzik dinletileri ile kültür dolu bir gün yaşandı. Emeği geçen ve etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlayan öncelikle kıymetli ninelerimiz, annelerimiz ve kadınlara, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Keşan TEKKOOP’a ve katılımcılara teşekkür ederiz."
Etkinliğe Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve vatandaşlar katıldı.
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