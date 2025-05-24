Edirne'de "Başlangıçtan Sonsuzluğa Karaağaç-Kepirtepe Koşusu" düzenlendi
Edirne'de, 35. Kepirtepeliler Günü kapsamında "Başlangıçtan Sonsuzluğa Karaağaç-Kepirtepe Koşusu" düzenlendi.
Edirne'de, 35. Kepirtepeliler Günü kapsamında "Başlangıçtan Sonsuzluğa Karaağaç-Kepirtepe Koşusu" düzenlendi.
Kepirtepeliler Eğitim Vakfınca düzenlenen etkinlik Karaağaç Mahallesi'nden başladı.
Saraçlar Caddesi'ni geçerek Atatürk Anıtı'na ulaşan sporcular burada mola verip fotoğraf çektirdi. Ardından koşuya devam edildi.
Vakıf üyeleri koşunun düzenlenmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
Koşu, Lüleburgaz'daki Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde sona erecek.
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