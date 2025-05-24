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        Edirne'de "Başlangıçtan Sonsuzluğa Karaağaç-Kepirtepe Koşusu" düzenlendi

        Edirne'de, 35. Kepirtepeliler Günü kapsamında "Başlangıçtan Sonsuzluğa Karaağaç-Kepirtepe Koşusu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:34
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        Edirne'de "Başlangıçtan Sonsuzluğa Karaağaç-Kepirtepe Koşusu" düzenlendi
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        Edirne'de, 35. Kepirtepeliler Günü kapsamında "Başlangıçtan Sonsuzluğa Karaağaç-Kepirtepe Koşusu" düzenlendi.

        Kepirtepeliler Eğitim Vakfınca düzenlenen etkinlik Karaağaç Mahallesi'nden başladı.

        Saraçlar Caddesi'ni geçerek Atatürk Anıtı'na ulaşan sporcular burada mola verip fotoğraf çektirdi. Ardından koşuya devam edildi.

        Vakıf üyeleri koşunun düzenlenmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Koşu, Lüleburgaz'daki Kepirtepe Anadolu Lisesi'nde sona erecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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