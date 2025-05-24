Edirne'de 560 öğretmen adayı mezuniyet sevinci yaşadı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi'ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 560 öğretmen adayı törenle mezun oldu.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Fakülte öğrencilerinin oluşturduğu koronun konseriyle süren programda üniversite ve fakültenin tanıtım filmleri izlendi.

TÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Geleceğin öğretmenlerini güzel bir törenle uğurladıklarını dile getiren Bayır, şunları kaydetti:

"Kıymetli genç öğretmenlerim, yıllardır devam eden eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Arkanıza dönüp baktığınızda zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğinizi göreceksiniz. Bugün, her biriniz kendiniz ve ailenizin yanı sıra ülkemize ve dünyaya karşı sorumlu genç öğretmenlersiniz. İnanıyoruz ki her biriniz Trakya Üniversitesinde aldığınız çağdaş ve üst düzey bilgilerle ülkemize ışık saçacaksınız."