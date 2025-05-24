Edirne'de 560 öğretmen adayı mezuniyet sevinci yaşadı
Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi'ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 560 öğretmen adayı törenle mezun oldu.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi'ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 560 öğretmen adayı törenle mezun oldu.
Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Fakülte öğrencilerinin oluşturduğu koronun konseriyle süren programda üniversite ve fakültenin tanıtım filmleri izlendi.
TÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.
Geleceğin öğretmenlerini güzel bir törenle uğurladıklarını dile getiren Bayır, şunları kaydetti:
"Kıymetli genç öğretmenlerim, yıllardır devam eden eğitim hayatınızın zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Arkanıza dönüp baktığınızda zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğinizi göreceksiniz. Bugün, her biriniz kendiniz ve ailenizin yanı sıra ülkemize ve dünyaya karşı sorumlu genç öğretmenlersiniz. İnanıyoruz ki her biriniz Trakya Üniversitesinde aldığınız çağdaş ve üst düzey bilgilerle ülkemize ışık saçacaksınız."
Fakülte birincisi Hasret Bakkal ise eğitim hayatını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Hayatlarında yeni bir sürecin başladığını belirten Bakkal, "Bu tören bizim için sadece bir bitiş merasimi değil aynı zamanda öğretmenliğimizin bir tescili ve hayatımızdaki bir bölümün başlangıcıdır. Bizler birer öğretmen olmak için çıktığımız bu yolculukta zaman zaman çektiğimiz zorluklara rağmen burada verdiğimiz emeklerin meyvesini almış ve hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız." diye konuştu.
Mezuniyet belgelerini alan 560 öğretmen adayı meslek andını okudu. Daha sonra kep atan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.
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