Edirne'de Jandarma Mehteran Birliği Lozan Anıtı'nda konser verdi

Konserin ardından mehteran takımı ile birlikte temsili yeniçeri ve leventler, Meriç Köprüsü başında toplandı.

Edirne Valiliğince düzenlenen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı kapsamında, Lozan Anıtı Meydanı'nda sahne alan Mehteran Birliği, "Devlet Marşı", "Yelkenler Biçilecek", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Fetih Marşı", "Ceddin Deden", "Buna Er Meydanı Derler", "Çıkayım Gideyim Rumeli'ne", "Estergon Kalası", "Bu Bayrak" ve "Hücum Marşı" ile "Gülbang" gibi eserleri seslendirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.