Edirne'de Jandarma Mehteran Birliği Lozan Anıtı'nda konser verdi
İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Edirne'de konser verdi.
İstanbul’un fethinin 572. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Edirne'de konser verdi.
Edirne Valiliğince düzenlenen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı kapsamında, Lozan Anıtı Meydanı'nda sahne alan Mehteran Birliği, "Devlet Marşı", "Yelkenler Biçilecek", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Fetih Marşı", "Ceddin Deden", "Buna Er Meydanı Derler", "Çıkayım Gideyim Rumeli'ne", "Estergon Kalası", "Bu Bayrak" ve "Hücum Marşı" ile "Gülbang" gibi eserleri seslendirdi.
Yaklaşık yarım saat süren konser, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, mehteran birliğinin çaldığı marşlara zaman zaman eşlik etti.
Konserin ardından mehteran takımı ile birlikte temsili yeniçeri ve leventler, Meriç Köprüsü başında toplandı.
Grup, Meriç Köprüsü’nü yürüyerek geçti. Temsili yeniçerilerinden bazıları İstanbul’un fethinde büyük rol oynayan şahi toplarının replikalarını taşıyan tahta arabaları çekerek yürüyüşte yer aldı.
Program kapsamında akşam saatlerinde büyük fetih yürüyüşü gerçekleştirilecek.
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