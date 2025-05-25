Polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlatan tiyatro oyunu Uzunköprü'de sahnelendi

Edirne Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu, Uzunköprü'de seyirciyle buluştu.

Valilik öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un eşi ve polis memuru Aynur Karaburun’un öncülüğünde kurulan gönüllü tiyatro ekibi, Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Tek perde ve 75 dakika süren oyunda, madde bağımlılığına sürüklenen bir gencin ailesiyle yaşadığı iletişim sorunları ve bu sürecin dramatik sonuçları çarpıcı bir dille işlendi.

Oyunun sonunda İl Emniyet Müdürü Karaburun, oyuncuları sahnede tebrik ederek, "Uyuşturucuyla mücadele sadece sahada değil, bilinçlendirme çalışmalarıyla da sürüyor. Bir kişi dahi farkındalık kazanırsa mutlu oluruz." dedi.

Oyun, bugüne kadar Edirne'nin ilçeleri ve Kırklareli'de de sahnelenirken, bölge genelinde gösterimlerin devam edeceği belirtildi.