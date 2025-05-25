"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları, Edirne'deki fetih kutlamaları kapsamında gençlerle buluştu

TRT'de yayımlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları, İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla Edirne'de düzenlenen söyleşide gençlerle buluştu.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" etkinlikleri kapsamında "Edirne'den İstanbul'a Bir Kutlu Fetih Yürüyüşü" söyleşisi düzenlendi.

Peykler Medresesi Mimar Sinan Genç Ofis'te gerçekleştirilen söyleşiye, dizide "Evrenesoğlu Ali Bey" rolünü canlandıran Serdar Gökhan, "Saruca Paşa" rolündeki Recep Çavdar, "Malkoçoğlu" rolündeki Kenan Çoban, "Ulubatlı Hasan" rolündeki Sidar Tublek, "Akıncı Mustafa" rolündeki Mustafa Kaya ve "İshak Paşa" rolündeki Ertuğrul Postoğlu katıldı.

Vali Yunus Sezer'in yönetimindeki söyleşide oyuncular, diziyle ilgili görüşlerini paylaşıp gençlerin sorularını yanıtladı.

Vali Sezer, söyleşide yaptığı konuşmada, Edirne'nin Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan önemli bir şehir olduğunu söyledi.

"Fetih ruhunun oluşması, bu ruhun devam etmesi çok önemli. İstanbul'un fethi sonuçtur ama bu işin başlangıcı Edirne'dir. Edirne'de, çağ açıp çağ kapatan bir sultan yetişiyor. Babası 2. Murad, hem Edirne'ye hem Balkanlar'a mührünü vurmuş çok büyük bir padişah ve gönül insanı. Bugün onun eserleri de Edirne'de aynı şekilde yaşıyor. Bizler de çok önemli oyuncularımızla beraber fetih ruhunu en iyi şekilde yansıtmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Yeşilçam'ın efsanesi Serdar Gökhan bizimle. İzlediğimiz zaman tüylerimizi diken diken ediyor. Genç oyuncuları yetiştiriyor ve bizlere ilham veriyor."

Edirne'nin kadim bir şehir olduğunu dile getiren Gökhan, "Edirne ülkemiz için İstanbul'dan da önemli, Ankara'dan da önemli. Çünkü atalarımız Anadolu'ya yayılırken başlangıç noktamız, baş yerimiz burasıydı. Kendilerini yad ediyoruz. Allah onları nur içinde yatırsın." ifadelerini kullandı.

Oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyelerde de bulunan Gökhan, "Oynadığınız rolü benimseyip, o kimliğe bürüneceksiniz. Başarılı olduğumuzu tahmin ediyorum. Oynadığımız rolün hakkını vermeye çalıştık. Bu dizide fazla aksiyon yapamıyorum. Dizlerim rahatsız olduğu için ata binemiyorum ve fazla yürüyemiyorum. Ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

- "Dönem dizilerinde oynamak bir oyuncu için çok güzel ve zordur"

Recep Çavdar, İstanbul'un fethinin öneminin gelecek kuşaklara anlatılması açısından yapılan kutlama etkinliklerinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

İstanbul'un fethi ve sonrasındaki sürecin anlatıldığı dizide rol almanın kariyeri açısından önem arz ettiğini vurgulayan Çavdar, "Yaptığımız iş de çok önemli. Sanatımızı icra ederken böyle anlamlı bir işte çalışmak bize çok katkı sağlıyor. İleride 'İyi ki çalışmışım.' dediğim işlerden biri olacak." dedi.