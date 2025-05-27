Edirne'de öğrencilere yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi

Edirne'de, "Uluslararası Kooperatifler Yılı" etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitimde kooperatifçiliğin önemi ve faydaları anlatıldı.

Kooperatifçilik eğitimleriyle 15 okulda düzenlenecek programlarla, kooperatifçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması, karşılıklı yardım, dayanışma ve demokrasi temelli kooperatif yapılanmalarına ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt, programda yaptığı konuşmada, kooperatif işletmelerin sahip olduğu ilke ve değerler gereği iklim değişikliği, yoksullukla mücadele, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi pek çok küresel konuda aktif rol oynadığını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin 2025 yılını "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan ettiğini belirten Kurt, yapılan etkinliklerle tüm dünyada kooperatif işletmelere dikkat çekilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Türkiye'de kooperatifçilik kültürünün 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Kurt, "2025 yılının Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesi kooperatifçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması, karşılıklı yardım, dayanışma ve demokrasi temelli kooperatif yapılanmalarına ilişkin farkındalığın artırılması için kaçırılmayacak bir fırsattır. Bu sebeple, Uluslararası Kooperatifler Yılı hakkında yapılacak çalışma, etkinlik ve organizasyonlarla 2025 yılının en iyi şekilde değerlendirilmesi planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.