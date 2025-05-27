Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de öğrencilere yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi

        Edirne'de, "Uluslararası Kooperatifler Yılı" etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:10 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de öğrencilere yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de, "Uluslararası Kooperatifler Yılı" etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi.

        Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitimde kooperatifçiliğin önemi ve faydaları anlatıldı.

        Kooperatifçilik eğitimleriyle 15 okulda düzenlenecek programlarla, kooperatifçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması, karşılıklı yardım, dayanışma ve demokrasi temelli kooperatif yapılanmalarına ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor.

        Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt, programda yaptığı konuşmada, kooperatif işletmelerin sahip olduğu ilke ve değerler gereği iklim değişikliği, yoksullukla mücadele, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi pek çok küresel konuda aktif rol oynadığını söyledi.

        Birleşmiş Milletlerin 2025 yılını "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan ettiğini belirten Kurt, yapılan etkinliklerle tüm dünyada kooperatif işletmelere dikkat çekilmeye çalışıldığını dile getirdi.

        Türkiye'de kooperatifçilik kültürünün 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Kurt, "2025 yılının Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesi kooperatifçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması, karşılıklı yardım, dayanışma ve demokrasi temelli kooperatif yapılanmalarına ilişkin farkındalığın artırılması için kaçırılmayacak bir fırsattır. Bu sebeple, Uluslararası Kooperatifler Yılı hakkında yapılacak çalışma, etkinlik ve organizasyonlarla 2025 yılının en iyi şekilde değerlendirilmesi planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Kurt, programın sonunda katkılarından dolayı okul müdürü Sedat Çelikkalp'e teşekkür belgesi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Moskova'da
        Bakan Fidan Moskova'da
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Anne ve 3 kız kardeş... Çok büyük acı!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Korner direğiyle saldırıda 5 ay hapis!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        İlhan Şeşen'e veda
        İlhan Şeşen'e veda
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        E-imza operasyonunda ortaya çıktı! Ünlü doktorun diploması sahte çıktı
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        Türkiye'nin sanayi devleri açıklandı
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        10 yaşındaki oğlunun iliğiyle kanseri ikinci kez yendi
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!

        Benzer Haberler

        AK Parti Trakya teşkilatlarında "27 Mayıs darbesi"ne ilişkin açıklama
        AK Parti Trakya teşkilatlarında "27 Mayıs darbesi"ne ilişkin açıklama
        "İpek Yolu Şifa Rotası Projesi"yle Türk tıbbı dünyaya tanıtılacak
        "İpek Yolu Şifa Rotası Projesi"yle Türk tıbbı dünyaya tanıtılacak
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        TÜ Gümrük İşletme Bölümü öğrencileri Ticaret Bakanlığında ziyaretlerde bulu...
        TÜ Gümrük İşletme Bölümü öğrencileri Ticaret Bakanlığında ziyaretlerde bulu...