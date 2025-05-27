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        TÜ ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği ve koordinasyonu artırmaya yönelik protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 27.05.2025 - 14:07
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        TÜ ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği ve koordinasyonu artırmaya yönelik protokol imzalandı.

        TÜ'den yapılan açıklamaya göre imza töreni, Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir arasında gerçekleşti.

        İki kurum arasında çeşitli alanlarda yapılacak ortak çalışmaları içeren protokol, öğrencilere staj imkanı sağlanması, çeşitli eğitim programlarının düzenlenmesi ve ortak proje çalışmalarının yürütülmesini öngörüyor.

        Protokol, taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmayı, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmayı ve bölgesel kalkınmaya destek sağlamayı da hedefliyor.

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