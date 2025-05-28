Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde "Eğlence Festivali" düzenlendi

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde, öğrencilerinin sosyal faaliyetlerini artırarak sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla "Eğlence Festivali" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ayşekadın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Öğr. Gör. Dr. Emine Demiröz organizasyonunda düzenlenen festivalde, tiyatro gösterilerinden dans performanslarına, geleneksel ve teknolojik oyunlardan bardak şovlarına ve müzik performanslarına kadar birçok etkinlik yapıldı.

Fakültedeki akademisyenlerin ve öğrencilerin ortak çalışmalarıyla sahnelenen gösteriler büyük beğeni topladı.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Gökhan Sönmezler, etkinlikle öğrencilerin sınav öncesi eğlenerek stresten uzaklaşmalarını amaçladıklarını belirtti.

Demiröz ise farklı birimlerden öğrencilerin aynı çatı altında işbirliği içinde çalışmasının ve sosyal uyumun güçlendirilmesi açısından önemli bir etkinlik yapıldığını kaydetti.

Festivale akademisyenler ve öğrenciler katıldı.