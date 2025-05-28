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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu'nda 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:22 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:22
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        Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu'nda 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet sergisi açıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yüksekokulun fuaye alanında açılan sergide, öğrencilerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve beceriler doğrultusunda hazırladıkları özgün çalışmalar yer aldı.

        Serginin açılışına, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal, okul müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Becenen, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin mesleki yetkinliklerini yansıttıkları eserleri sergilemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, sergiye katkı sunan öğrencilere ve öğretim elemanlarına teşekkür etti.

        - Staj protokolü imzalandı

        Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. arasında, Gümrük İşletme Bölümü öğrencilerine yönelik staj protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda gerçekleştirilen program, Gümrük İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Olgun Irmak Çetin’in bölüm tanıtımını içeren açılış konuşmasıyla başladı.

        Programda, ÜNSPED firması tanıtıldı. ÜNSPED Yönetim Kurulu Üyesi Gürbüz Hocaoğlu ve Batı Marmara Bölge Müdürü Akif Parlatan, firmanın yapısı ve sektördeki konumuna ilişkin bilgi verdi. Eğitime verdikleri önemi vurgulayan yetkililer, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak kariyer planlamalarına dair önerilerde bulundu.

        Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlknur Kumkale ile ÜNSPED Yönetim Kurulu Üyesi Gürbüz Hocaoğlu arasında staj protokolü imzalandı.

        Protokol kapsamında, Gümrük İşletme Bölümü öğrencileri sektörel bilgi ve deneyim kazanarak iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanma imkanı bulacak.

        -"Bilim Okuryazarlığı" temalı bilim şenliği düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencileri, "Bilim okuryazarlığı" dersi kapsamında hazırladıkları posterleri, düzenlenen bilim şenliğinde sergiledi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgiler doğrultusunda hazırladıkları bilimsel poster sunumlarını öğretim üyeleri ve diğer öğrencilerle paylaştı.

        Etkinlik kapsamında, 36 öğretim elemanının danışmanlığında oluşturulan 36 öğrenci grubu tarafından toplam 45 bilimsel poster sunumu gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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