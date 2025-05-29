Edirne'de polis ekiplerinden asayiş ve trafik denetimi
Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Bostan Pazarı Caddesi'nde 14 ekip 28 personelle denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri uygulamada 240 kişi sorguladı, 98 aracı kontrol etti.
Denetimde 8 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı ve araması olan 2 şüpheli yakalandı.
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