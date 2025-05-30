Edirne'de pazarda çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Olayla ilgili 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

E.D. ile pazarcı esnafı arasında da tartışma yaşandı.

Kocasinan Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcı esnafı ve müşterisi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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