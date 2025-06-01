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        Trakya'da 12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletli gruplar pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:04
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        Trakya'da 12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletli gruplar pedal çevirdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bisiklet Federasyonunun desteğiyle düzenlenen turun Edirne ayağı Selimiye Meydanı'ndan başladı.

        Meydanda toplanan bisikletliler, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç'un işaretiyle başladıkları turda Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ne kadar yaklaşık 8 kilometre pedal çevirdi.

        Edirne'deki tura yaklaşık 200 bisikletli katıldı. Bazı aileler tandem bisikletleriyle çocuklarını da tura dahil etti.

        Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelede "bağımsızlık seferberliği" başlatıldığını söyledi.

        Bu kapsamda pek çok etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Bayrak, spor etkinliklerine önem verdiklerini vurguladı.

        Spor yapmanın sağlığa faydalarına işaret eden Bayrak, "Spor bağışıklığı güçlendirir, sosyalleşmeyi sağlayıp bireyin motivasyon ve enerjisini artırır. Yeşilay olarak her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu faydalı amaç için bugün bisiklet turu düzenliyoruz." dedi.

        Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş de destek verdi.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, Karaumurbey Caddesi ardından Sungurbey Caddesi'ni geçerek, Karahıdır Korusu'na ulaştı.

        Grup, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

        Etkinlikte, görme engelli iki kişi de kılavuz sürücüler eşliğinde bisiklete bindi.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de etkinliğe katıldı.

        Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

        Bisikletin aynı zamanda çevreci bir ulaşım aracı olduğunu ifade eden Karakahya, günlük yaşamda bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını istediklerini belirtti.

        -Tekirdağ

        Tekirdağ'da da sahil dolgu alanında başlayan bisiklet turu, şehrin gezilmesinin ardından aynı yerde sona erdi, katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir neslin, sağlıklı bir gelecek anlamı taşıdığını vurguladı.

        Soykırlı, 8 kilometrelik bir bisiklet turu düzenlediklerini belirterek, toplumun bağımlılıklardan uzak durması için mücadele ettiklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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