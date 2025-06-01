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        TÜ İpsala Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) İpsala Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:43 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:43
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        TÜ İpsala Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) İpsala Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

        TÜ'den yapılan açıklamaya göre, okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

        Yüksekokulun ilçeye değer ve hareketlilik kattığını belirten Sevgili, mezun gençlerin Türkiye’nin gelişiminde üstlenecekleri görevlerde her zaman destekçileri olacaklarını ifade etti.

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise mezuniyetin gençler için bir son değil, yepyeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

        Öğrencilere en iyi eğitimi vermek için çalıştıklarını aktaran Hatipler, mezunlara meslek yaşamlarında başarı diledi.

        Tören, mezuniyet belgelerinin takdimi, meslek andının okunması ve kep atma seremonisiyle sona erdi.

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