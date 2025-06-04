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        Edirne'de çeltik ekim alanı 450 bin dekara ulaştı

        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye'nin en fazla çeltik üretimi yapılan illerinden Edirne'de ekim döneminin sonuna gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:36
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        Edirne'de çeltik ekim alanı 450 bin dekara ulaştı
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        CİHAN DEMİRCİ - Türkiye'nin en fazla çeltik üretimi yapılan illerinden Edirne'de ekim döneminin sonuna gelindi.

        İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan, AA muhabirine, çeltik ekiminin mayıs ayı itibarıyla başladığını söyledi.

        İpsala Ovası'nda yaklaşık 240 bin dekar alanda çeltik ekildiğini dile getiren Bakan, Edirne genelinde ise ekim alanının 450 bin dekara ulaştığını ifade etti.

        Bazı bölgelerde ekim başvurularının sürdüğünü belirten Bakan, "Mayıs ayında başlayan ekim çalışmalarında sona gelindi. Edirne genelinde çeltik ekiminde yüzde 95 seviyesine ulaşıldı." dedi.

        Bakan, çeltik tarlalarında ilk sulamalarla birlikte bitkinin filizlenmeye başladığını söyledi.

        - "Halı deseni gibi görsel güzellik oluşturuyor"

        İpsala Ovası'nın çeltik ekim dönemlerinde büründüğü güzelliğe işaret eden Bakan, şöyle konuştu:

        "Çeltik tarlalarını gözlemlediğimizde önce bir baştan kara toprak olarak gözüküyor, arkadan beyaz bir su, sonra yeşil bir halı ve en son haliyle de sapsarı bir hal alacak ve harman dönemi gelecek. Bu görsel olarak da ovamızda halı deseni gibi görsel güzellik oluşturuyor. İpsala ilçesinde genellikle merkeze büyük oranda ekim yapıldı. Merkezin dışında Karpuzlu, Kumdere, Paşaköy ve Sultanköy köylerinde de çeltik ekimi gerçekleşti."

        Son 2 yıldır yaşanan kuraklığın çeltik üreticilerini olumsuz etkilediğini belirten Bakan, alınan tedbirlerle bu zorluğun aşıldığını kaydetti.

        Bakan, yapımı süren Çakmak Barajı'nın tamamlanmasıyla 200 milyon metreküp suyun üreticinin hizmetine sunulacağını, barajla birlikte bölgenin refaha kavuşacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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