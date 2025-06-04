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        Paris'ten yola çıkan Orient Express Türkiye'ye ulaştı

        Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:05
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        Paris'ten yola çıkan Orient Express Türkiye'ye ulaştı
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        Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni, Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

        Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan tren, Paris'ten yola çıktı.

        Orient Express treni Budapeşte ve Bükreş duraklarının ardından Türkiye'ye ulaştı. Trenin 64 yolcusu garda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı.

        Gösteriyi ilgiyle izleyen yolcular, halk oyunları ekibi ile dans etti.

        Tren çalışanları da yolcuların dansına eşlik etti.

        Tren sefer yetkilisi Bruno Janssens, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Mayıs Cuma günü yolcularla Paris'ten yola çıktıklarını söyledi.

        Budapeşte ve Bükreş'in ardından Türkiye'ye giriş yaptıklarını aktaran Janssens "Yolculuğumuzu İstanbul'da tamamlayacağız. Bu yılın ilk seferi. Ekim ayında da İstanbul'a bir seferimiz olacak. Paris'ten İstanbul'a uzanan tarihi ve efsanevi seyahati yapmak bizim için her zaman bir zevk." dedi.

        - "Türkiye favori ülkelerimden"

        Yolculardan ABD vatandaşı Rand Mason da harika bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

        Türkiye'nin favori ülkelerinden biri olduğunu belirten Mason, "Bu yolculuk, hakkında çok şey bilmediğim ülkeleri görmek için harika bir imkan sunuyor. Çünkü bu ülkelerin tarihleri muhteşem. Yolculuğun en güzel kısmı İstanbul'a gelmiş olmak. Türk televizyon dizilerini izliyorum. Engin Akyürek ve Kıvanç Tatlıtuğ'u çok seviyorum. Türk dizilerini severek izliyorum." diye konuştu.

        Mason, İstanbul'da boğaz turu yapıp gezeceklerini dile getirdi.

        Lübnan asıllı ABD vatandaşı John Hajjar da kendilerini karşılamaya gelen halk oyunları ekibi ile dans etti.

        Türkiye'ye geldiği için için mutlu olduğunu belirten Hajjar, "Paris'ten başlayan 5 günlük yolculuğumuz oldukça güzeldi. İstanbul'u görmeyi dört gözle bekliyorum. Yaklaşık 40 yıl önce öğrenciyken İstanbul'a gelmiştim. Lübnan asıllıyım, davul ve zurna ile dansçıları gördüğüm için mutluyum. Harika bir kültür. Lübnan ile Türkiye'nin paylaştığı çok şey var. Türkiye'nin tarihi toprakları ve kültürünü keşfetmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

        Pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından hareket eden trenin öğleden sonra son durağı İstanbul'da olması planlanıyor.

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