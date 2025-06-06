Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da bayram namazı kılındı

        Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya'da camileri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 07:26 Güncelleme: 06.06.2025 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da bayram namazı kılındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Trakya'da camileri doldurdu.

        Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

        Eski Cami'yi dolduran cemaat bayram vaazını dinledi.

        Namaz kılınmasının ardından hutbe irad edildi, Türkiye ve Müslümanlar için dua edildi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

        Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu.

        Bazı vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

        Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Kurban Bayramı'nı konu alan vaaz verdi.

        Hutbe okunmasının ardından namaz kılındı.

        Ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

        Bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camiye geldi.

        Namazın ardından Vali Vekili Mustafa Güler ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop vatandaşlarla bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! İstenen ceza belli oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Kurban Bayramı'nın ilk gününde hava nasıl olacak?
        Osimhen'e resmi teklif!
        Osimhen'e resmi teklif!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Trump ile Musk arasında kavga büyüyor!
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Düğün yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı
        Düğün yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        İspanya, Uluslar Ligi'nde finalde!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü
        Ehliyetsiz ve ampute sürücünün çarptığı yaya öldü
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Yine yeniden Sacha Boey!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        Estetik yaptırdı, felç oldu
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz

        Benzer Haberler

        Edirne'de bayram öncesi denetim yapıldı
        Edirne'de bayram öncesi denetim yapıldı
        Edirne'de protokol üyelerinden Kurban Bayramı mesajları
        Edirne'de protokol üyelerinden Kurban Bayramı mesajları
        Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'de vatandaşlarla bayramlaştı
        Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'de vatandaşlarla bayramlaştı
        Edirne Valisi Sezer: Bayramda 4 sınır kapısında 396 personel görev alacak
        Edirne Valisi Sezer: Bayramda 4 sınır kapısında 396 personel görev alacak
        Edirne'de Osmanlı'dan miras tatlılar bayram için hazırlandı
        Edirne'de Osmanlı'dan miras tatlılar bayram için hazırlandı
        Avrupa'ya açılan Edirne'deki sınır kapılarında tedbirler alındı
        Avrupa'ya açılan Edirne'deki sınır kapılarında tedbirler alındı