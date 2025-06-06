Trakya'da bayram namazı kılındı

Tekirdağ'da da bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Namaz kılınmasının ardından hutbe irad edildi, Türkiye ve Müslümanlar için dua edildi.

Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

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