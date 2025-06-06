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        Kapıkule'de çıkış sırası bekleyen tır şoförleri bayramı ailelerinden uzakta kutladı

        Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 09:24 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:59
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        Kapıkule'de çıkış sırası bekleyen tır şoförleri bayramı ailelerinden uzakta kutladı
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        Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta kutladı.

        Sınırdan geçiş işlemleri için bekleyen tır şoförleri, ailelerinden uzakta bayram kutlamanın burukluğunu yaşadı.

        Tır şoförleri, bayram namazının ardından parklardaki meslektaşlarıyla bayramlaştı. Aileleri ve yakınlarını telefonla arayan şoförler, yakınlarının bayramlarını kutladı.

        Almanya'ya giden Muhterem Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada bayramı ailesinden ayrı geçirmenin hüznünü yaşadığını söyledi.

        Tır şoförlerinin bayramlarının yollarda geçtiğini belirten Kaya, "Son 4-5 bayramdır evden ayrıydım. Evde ailemle olmak varken gurbette olmanın burukluğunu yaşadım. Özlem ve hasret yaşıyoruz. Bu sene de Kurban Bayramı'nı evden ayrı geçirdik, kurban kesme sevinci yaşayamadık. Burada meslektaşlarımızla birbirimize destek oluyoruz." dedi.

        Mustafa Türkoğlu ise meslek gereği pek çok bayramı evden uzakta geçirdiğini dile getirdi.

        Hüzünlü olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Bayramın ilk saatlerinde Kapıkule'de çıkış sırası bekliyoruz. Ailemiz kurban kesiyor, onlar o manevi tadı yaşarken biz ailemizden ayrı kalıyoruz." diye konuştu.

        İngiltere'ye giden Cevdet Kasap da uzun zamandır ailesiyle bayram kutlayamadığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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