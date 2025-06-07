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        Edirne'de çıkarılan "küfeki taşı" tarihi eserlerin geleceğe güvenle taşınmasını sağlıyor

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki taş ocağından çıkarılan küfeki taşı, tarihi eserlerin aslına uygun restore edilip geleceğe güvenle taşınmasını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:06
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        Edirne'de çıkarılan "küfeki taşı" tarihi eserlerin geleceğe güvenle taşınmasını sağlıyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki taş ocağından çıkarılan küfeki taşı, tarihi eserlerin aslına uygun restore edilip geleceğe güvenle taşınmasını sağlıyor.

        Bugün Edirne'deki ocaktan çıkarılan küfeki taşı, başta Selimiye Camisi restorasyonu ve Edirne Sarayı ihyası olmak üzere Türkiye'deki restorasyon projelerinde kullanılıyor.

        Yumuşak ve işlenmesi çok kolay olan taş, havayla temas ettikten sonra sertleşiyor, betona nispetle mukavemeti artan taş yapılara dayanıklılık ve güç kazandırıyor.

        - "Taşın oluşumu yaklaşık 38 milyon yıl öncesine dayanıyor"

        Taş ocağını işleten firmanın müdürü Ali Çildoğan, AA muhabirine, küfeki taşının tarihi eserlerin restorasyonunda en sık kullanılan doğal taşların başında geldiğini söyledi.

        Taşın oluşumunun yaklaşık 38 milyon yıl öncesine dayandığını belirten Çildoğan, "Buradaki midye fosillerini incelediğimizde buranın ekvatoral kuşak resif önü sahası olduğunu görüyoruz. Çok uzun yıllar içerisindeki kıta hareketliliğiyle günümüzdeki halini almış. Küfeki taşı, kalsiyum karbonat matriksli midye fosilli bir taştır." dedi.

        Çildoğan, taşın toprak altından çıkarıldıktan sonra işlenmek için çok uygun bir yapısı olduğuna dikkati çekti.

        Taşın daha sonra karbondioksitle reaksiyon geçirdiğini, sertleşip mukavemet kazandığını dile getiren Çildoğan, yapıların inşasında taşın pek çok avantaj sağladığını ifade etti.

        Çildoğan, Mimar Sinan'ın taşa özel ilgi gösterdiğini ve eserlerinde bu taştan her zaman yararlandığını dile getirdi.

        Taşın güçlü yapısının kullanıldığı eserlerde görüldüğünü belirten Çildoğan, şunları kaydetti:

        "Mimar Sinan, Selimiye Camisi'nde bu taşı kullanmıştır. Yer döşemeleri ve minarelerinde bu taşı görmekteyiz. 6 asırlık bir yapıdan bahsediyoruz ve ayaktadır. Çimentoya baktığımızda günümüz tüm teknolojik çalışmalarıyla birlikte dayanımının en fazla 80 yıla kadar çıktığını biliyoruz. Doğal bir taş ve görüldüğü gibi 6-7 asır ayakta kalmakta. Küfeki taşı, günümüzde Selimiye ve Edirne Sarayı'ndaki çalışmalarda kullanılıyor. Her iki yapının da özgün taşı, küfeki taşıdır. Tarihi yapıyı ve dokuyu korumak adına bu taş çok önemlidir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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