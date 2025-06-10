Edirne'de OSB'ler göçü tersine çevirecek

Edirne'nin Keşan, İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde yapımı süren Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) kırsalda istihdamı artırarak köyden kente göçün önüne geçmesi hedefleniyor.

İl Genel Meclisi İdari ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Niyazi Yoldaş, İl Genel Meclisinin haziran ayı birinci birleşiminde OSB'lere ilişkin rapor sundu.

Raporun ardından konuşan İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, ilçelerdeki OSB çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Kurulacak OSB'lerin bölgeye önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Gegeoğlu, "OSB'lerde çalışacak vatandaşlarımız, iş sonrası köydeki evine döndüğünde hayvancılık ve üretimini de sürdürebilecek. Bu yönüyle OSB'lerin kırsalda yaşamı desteklemesini son derece önemsiyoruz." dedi.

Gıda ve tarıma dayalı kurulacak çevreci OSB’lerin ciddi iş potansiyeli oluşturacağını ifade eden Gegeoğlu, yatırımların ilçeler ile çevre köylerin çehresini değiştireceğini dile getirdi.