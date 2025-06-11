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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Spor Kulübü pehlivanı Zati Demir, Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 09:23 Güncelleme: 11.06.2025 - 09:23
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        Edirne'den kısa kısa
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        İpsala Spor Kulübü pehlivanı Zati Demir, Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde madalya kazandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, kulübün güreş branşında da adından söz ettirmeye başladığı belirtildi.

        Pehlivan Zati Demir'in kulübe ilk madalyayı kazandırdığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bu başarı kısa sürede antrenörümüz Mehmet Akif Ersoy'un özverili çalışmaları ve sporcularımızın azmiyle elde edildi. Henüz çok yeni olmamıza rağmen 10 sporcu ve 1 antrenörle katıldığımız bu müsabakada gösterdiğimiz performans gelecekteki büyük başarılarımızın habercisi. Bu anlamlı günde bize destek olan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Güreş Ağası Oğuz Erdinç ve İpsala Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Yakut'a yürekten teşekkür ederiz."

        - Keşan'da sinekle mücadele çalışmaları

        Keşan Belediyesi ekipleri sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin sinek ve uçan haşereyle mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde çöp konteynerlerini ilaçladığı belirtildi.

        Çalışmaların yaz boyunca süreceği aktarılan açıklamada, "Özellikle yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik yapılan çalışmalarda ekiplerimiz insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanıyor. Ekipler düzenli periyotlarla konteyner ilaçlama hizmeti, larva ve karasinek mücadelesinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor." ifadeleri kullanıldı.

        - Lalapaşa'da su tasarrufu uyarısı

        Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, su tasarrufu uyarısında bulundu.

        Geldi, yaptığı yazılı açıklamada, havuz başı bölgesinde belediyeye ait artezyen suyunun araç yıkama amacıyla kullanıldığı ve muslukların gereksiz yere açık bırakıldığını belirtti.

        Bu durumun su ve elektrik israfına yol açtığını aktaran Geldi, şunları kaydetti:

        "Söz konusu alan belediyemiz tarafından kontrol altına alınmıştır. Suyun yalnızca tarımsal ve hayvancılık amaçlı kullanımına izin verilecektir. Bu kapsamda su ihtiyacı olan vatandaşlarımızın belediyemiz zabıta birimi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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