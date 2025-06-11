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        Edirne'den kısa kısa

        AK Partili Edirne İl Genel Meclis Üyesi Hakan İlkdoğmuş, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında İpsala ilçesine bağlı köylere 10 milyon 211 bin 599 lira yatırım yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:42 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:42
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        AK Partili Edirne İl Genel Meclis Üyesi Hakan İlkdoğmuş, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında İpsala ilçesine bağlı köylere 10 milyon 211 bin 599 lira yatırım yapılacağını bildirdi.

        İlkdoğmuş, yaptığı yazılı açıklamada, KÖYDES’in köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

        Proje kapsamında içme suyu, yol, kanalizasyon ve küçük ölçekli sulama gibi altyapı hizmetlerinin geliştirileceğini aktaran İlkdoğmuş, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Edirne Valisi Yunus Sezer’e, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal’a, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’ye, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba’ya ve AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir’e teşekkür etti.

        - İpsala’da hafızlık kursu kayıtları başladı

        İpsala’da Muhammet Altunsoy Hafızlık Kur’an Kursu’na kayıtlar başladı.

        İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek kurs, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte eylül ayında başlayacak.

        Öğrenciler sabah saatlerinde servisle okullarına bırakılacak, ders bitiminde tekrar kursa getirilecek. Sabah kahvaltısı, öğle beslenmesi ve akşam yemeklerinin kurs yönetimince ücretsiz karşılanacağı bildirildi. Kurs ortamının huzurlu ve güvenli olması için tüm altyapı çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.

        - İpsala Belediyesi servis hizmetinde yaz tarifesine geçti

        İpsala Belediyesi yaz dönemi boyunca toplu taşıma servis hizmetini yeni tarifeye göre sürdürecek.

        Belediyeden yapılan açıklamada, yaz tarifesi kapsamında servislerin hafta içi 08.00-23.00, hafta sonları ise 08.00-00.00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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