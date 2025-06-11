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        Edirne gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi

        –Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda elektronik sigara ve cep telefonuyla bitki çayı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:49
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        Edirne gümrük muhafaza ekipleri çok sayıda kaçak eşya ele geçirdi
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        –Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda elektronik sigara ve cep telefonuyla bitki çayı ele geçirildi.

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla elektronik sigara ve cep telefonu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli aracın Türkiye'ye giriş yapmasının ardından fiziki takip başlatan ekipler, Edirne ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 12 bin 545 cep telefonu ile 10 bin elektronik sigara ele geçirildi.

        - Kaçak bitki çayı operasyonu

        Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda ise Ticaret Bakanlığı analiz programlarıyla yapılan risk değerlendirmesi sonucu Türkiye'ye giriş yapan şüpheli olarak belirlenen bir tır x-ray taramasına yönlendirildi.

        Araçta yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, 704 kilogram damiana bitki çayı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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